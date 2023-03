(Di lunedì 20 marzo 2023) Domanda di Andrea Pennacchioli sull'incontro tra Xi Jiping e Putin edell'exMa Ying - Jeou in. Risposta di Giadasu Russia -: " Non mi farei molte ...

Domanda di Andrea Pennacchioli sull'incontro tra Xi Jiping e Putin evisita dell'ex presidente taiwanese Ma Ying - Jeou in Cina. Risposta di Giadasu Russia - Cina: " Non mi farei molte illusioni sull'incontro di Xi Jiping con Putin emediazione ...In studio la sinologa Giadaha commentato questa guerra: la Cina è l'unico paese che può ... La sua posizione ambiguaguerra è ideologica e politica, non può mollare la Russa perché non ...

Messetti sulla visita ex presidente taiwanese in Cina TGLA7

"Questa visita è molto interessante. Bisogna tener presente che il prossimo anno a Taiwan ci saranno delle elezioni molto importanti. Il Kuomindang, il partito che ha vinto le ultime elezioni a Taiwan ..."Il 4 febbraio, un anno fa, prima dell'inizio della guerra, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione congiunta che metteva nero su bianco la fine del mondo unipolare a guida americana e l'inizio ...