Mercedes Mone: “Se dovessero chiamarmi per Forbidden Door? Vediamo…” (Di lunedì 20 marzo 2023) Mercedes Mone, conosciuta in WWE con il nome di Sasha Banks, si è messa in gioco nella terra del sol levante diventando campionessa IWGP. Dato che la New Japan è “a braccetto” con la AEW, si presume che possa fare qualche apparizione anche alla corte di Khan. E proprio in vista di Forbidden Door, le possibilità aumentano sempre di piu’. Ne ha recetemente parlato di questa situzione. Le sue parole “Quando si svolgerà l’evento? In quel di giugno? Se non so la data non so quando presentarmi. In ogni caso ci vuole ancora molto tempo per l’evento, ma se dovessero chiamarmi valuterei la situazione.” Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 marzo 2023), conosciuta in WWE con il nome di Sasha Banks, si è messa in gioco nella terra del sol levante diventando campionessa IWGP. Dato che la New Japan è “a braccetto” con la AEW, si presume che possa fare qualche apparizione anche alla corte di Khan. E proprio in vista di, le possibilità aumentano sempre di piu’. Ne ha recetemente parlato di questa situzione. Le sue parole “Quando si svolgerà l’evento? In quel di giugno? Se non so la data non so quando presentarmi. In ogni caso ci vuole ancora molto tempo per l’evento, ma sevaluterei la situazione.”

Sasha Banks debutta ufficialmente in NJPW La sfida titolata è già stata sancita: Mercedes Moné e Kairi si affronteranno a NJPW Battle in the Valley , in programma il 18 febbraio a San Jose, California. A sostenere l'ex Sasha Banks per la sua ... Mercedes Mone: "Voglio essere io a ritirare Mickie James" Mercedes Mone sta vivendo un periodo d'oro: dopo aver lasciato la WWE e aver raggiunto la NJPW, l'ex WWE Women's Champions sta riscuotendo un grandissimo successo, avendo anche conquistato l'IWGP Wome ... Mercedes Moné vuole ritirare Mickie James Mercedes Moné ha rivelato di voler affrontare e sconfiggere Mickie James, costringendola al ritiro dal ring. L'ex Sasha Banks sta esplorando il mondo del professional wrestling al di fuori della WWE.