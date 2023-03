Mercato San Severino, vinti oltre 58mila euro al gioco del Lotto (Di lunedì 20 marzo 2023) È stata registrata a Mercato San Severino la più alta vincita dell’ultimo concorso del Lotto per effetto di un terno (e tre ambi) sulla ruota di Napoli dal valore di 58.750 euro con i numeri 61-64-71. C’è tanta curiosità da parte della comunità nel capire qual è il concittadino che è stato baciato dalla dea bendata della fortuna. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) È stata registrata aSanla più alta vincita dell’ultimo concorso delper effetto di un terno (e tre ambi) sulla ruota di Napoli dal valore di 58.750con i numeri 61-64-71. C’è tanta curiosità da parte della comunità nel capire qual è il concittadino che è stato baciato dalla dea bendata della fortuna. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gdc2022 : @Storace Buon giorno dottore. Mercato di figli.ditirri chiaro. La fiera di San Lazzaro quel cantante all osteria fi… - gdc2022 : @RaiNews Mercato di figli? Quella canzone della fiera di San Lazzaro. Lui fino a notte all osteria .maleodorante.… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Il #20marzo 2008 Raffaele Faggiano è scomparso da Mercato San Severino (#Salerno). La sua auto e la sua moto trovate r… - 1812terrylosa : @apileri73 Non sono molto pratica di SMN, ma vicino a pochi passi, cerca il mercato Centrale in San Lorenzo. Troverai ottime specialità. - chilhavistorai3 : Il #20marzo 2008 Raffaele Faggiano è scomparso da Mercato San Severino (#Salerno). La sua auto e la sua moto trovat… -