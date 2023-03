Mercati nervosi dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte di Usb Giorgetti | ' Da noi impatto insignificante'

(Di lunedì 20 marzo 2023) - I titoli delle due banche svizzere crollano sui. Volatili i listini europei che non credono alla scongiurata possibilità di contagio. Rassicurazioni arrivano dalla Bce, dalle autorità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @repubblica: Borse: Spread sopra i 200 punti base e rendimento sotto il 4%. Mercati nervosi dopo il salvataggio Ubs-Credit Suisse. La di… - GabrielDebach : Mercati decisamente nervosi dopo il weekend all'insegna degli eventi di #CreditSuisse, che si sono conclusi con il… - Ventura_Stefano : Mercati nervosi, ma la Bce rassicura: “Il nostro sistema bancario è solido” - Reading__online : RT @Radio1Rai: #Borse I salvataggi bancari non fermano le vendite. Mercati nervosi. Europa in rosso. Giù anche le borse asiatiche. Il servi… - eziomauro : RT @repubblica: Borse: Spread sopra i 200 punti base e rendimento sotto il 4%. Mercati nervosi dopo il salvataggio Ubs-Credit Suisse. La di… -

- I titoli delle due banche svizzere crollano sui. Volatili i listini europei che non credono alla scongiurata possibilità di contagio. Rassicurazioni arrivano dalla Bce, dalle autorità europee e per il sistema bancario italiano dal nostro ...MILANO - Investitoridopo che, domenica sera, la Svizzera ha ufficializzato il salvataggio del Credit Suisse grazie a un intervento della rivale Ubs e un assegno da 3 miliardi . Una soluzione - lampo alla quale ...Tutto questo dovrebbe tranquillizzare i risparmiatori, anche se in questi giorni iazionari sembrano. Accade spesso, che autorità, governi e banche centrali concedano prestiti anche ...

Mercati nervosi, ma la Bce rassicura: “Il nostro sistema bancario è ... Benzinga Italia

I titoli delle due banche svizzere crollano sui mercati. Volatili i listini europei che non credono alla scongiurata possibilità di contagio. Rassicurazioni arrivano dalla Bce, dalle autorità europee ...I rendimenti obbligazionari europei sono scesi oggi mentre i mercati sono nervosi a causa dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. Il rendimento ...