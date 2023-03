"Mentre si spara fuori un umano... ?": la sconcertante domanda di Aurora Ramazzotti (Di lunedì 20 marzo 2023) Ormai mancano pochi giorni al parto. Poi, Aurora Ramazzotti sarà madre per la prima volta (e Michelle Hunziker nonna, altrettanto per la prima volta). Il parto dovrebbe avvenire tra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile. E insomma, si può immaginare l'emozione, l'ansia e la gioia di Aurora Ramazzotti, che cerca di essere il più pronta possibile, condividendo anche pensieri e dubbi con i suoi seguaci sui social. E nelle ultime ore la figlia della Hunziker ed Eros Ramazzotti si è rivolta proprio ai suoi fan. Una richiesta curiosa, la sua: ovvero consigli su quali canzoni inserire in una playlist musicale da riprodurre proprio durante i concitati momenti del parto. "Mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Ormai mancano pochi giorni al parto. Poi,sarà madre per la prima volta (e Michelle Hunziker nonna, altrettanto per la prima volta). Il parto dovrebbe avvenire tra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile. E insomma, si può immaginare l'emozione, l'ansia e la gioia di, che cerca di essere il più pronta possibile, condividendo anche pensieri e dubbi con i suoi seguaci sui social. E nelle ultime ore la figlia della Hunziker ed Erossi è rivolta proprio ai suoi fan. Una richiesta curiosa, la sua: ovvero consigli su quali canzoni inserire in una playlist musicale da riprodurre proprio durante i concitati momenti del parto. "Mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci ...

