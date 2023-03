Meloni sente Scholz, focus su Ucraina e migranti (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati", aggiunge la nota. Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati", aggiunge la nota.

