Meloni in versione show woman da Fiorello imita se stessa. VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) È lei o non è lei? Ma certo che è lei. Giorgia Meloni in persona. Questa mattina la premier ha chiamato Fiorello in diretta su Rai 2 imitando se stessa. Tra l'incredulità degli spettatori e di chi era in studio, Giorgia si è prestata alla gag e ha scherzato con Fiorello. Non c'è da stupirsi perché la presidente del Consiglio da bambina voleva fare la mima. Segui su affaritaliani.it

