Meloni fa impazzire Fiorello: la telefonata del premier in diretta (Di lunedì 20 marzo 2023) Divertente siparietto nel corso della trasmissione di Fiorello "Viva Rai2" con protagonista la premier Meloni che ha "imitato se stessa" ripetendo, su richiesta del conduttore, le sue parole al congresso della Cgil. "Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano anche con slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico", ha ironizzato Meloni che ha poi scherzato quando Fiorello le ha chiesto di rifare il celebre discorso "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre...", dicendo: "Quello non lo posso fare, strillava come una matta", e ripetendo poi le parole del discorso. Alla domanda su per chi avesse votato, ha risposto: "A sinistra".

