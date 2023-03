Melissa Agliottone: età, dove vive e biografia della vincitrice di The voice kids? (Di lunedì 20 marzo 2023) Melissa Agliottone è nata Sant’Elpidio al Mare, in provincia di Fermo, e ha 12 anni di età. E’ la vincitrice di The voice kids. Melissa Agliottone: età, biografia Nel 2022 ha partecipato alle selezioni di TOC – Talent Of Civitanova arrivando sul podio. Nel 2023 ha deciso di misurarsi con il nuovo talent Rai “The voice ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023)è nata Sant’Elpidio al Mare, in provincia di Fermo, e ha 12 anni di età. E’ ladi The: età,Nel 2022 ha partecipato alle selezioni di TOC – Talent Of Civitanova arrivando sul podio. Nel 2023 ha deciso di misurarsi con il nuovo talent Rai “The... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Direttamente da #TheVoiceKids, Melissa Agliottone, Ginevra Dabalà, Ranya Moufidi e Ilary Alaimo, ospiti di… - infoitcultura : Melissa Agliottone: chi è la vincitrice di The Voice Kids - Marilenapas : RT @RaiNews: Melissa Agliottone, 12 anni di Sant'Elpidio al Mare (Fermo), giovane cantate e musicista del Team Loredana Bertè, ha conquista… - Musicmyfstlove : RT @RaiNews: Melissa Agliottone, 12 anni, di Sant'Elpidio al Mare (Fermo), ha conquistato il pubblico di The Voice Kids con la sua interpre… - RaiNews : Melissa Agliottone, 12 anni, di Sant'Elpidio al Mare (Fermo), ha conquistato il pubblico di The Voice Kids con la s… -