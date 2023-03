(Di lunedì 20 marzo 2023) Dmitri: unguerrafondaio che in questo anno e più di guerra ha vomitato odio, insulti e minacce. Un guerrafondaio che - anche se un domani ci sarà la pace tra Russia e Ucraina - ...

Dmitri: unguerrafondaio che in questo anno e più di guerra ha vomitato odio, insulti e minacce. Un guerrafondaio che - anche se un domani ci sarà la pace tra Russia e Ucraina - dovrebbe ...Ancora una volta minacce dall'guerrafondaio che alberga alla corte di Putin: L'ex presidente russo, Dmitry, ha reagito con le solite battute guerrafondaie e volgari alla proposta avanzata dall'azienda tedesca ...Il solitoguerrafondaio che anche oggi ha detto le sue stupidaggini. presidente degli Stati uniti Joe Biden è secondo Dmitri, ex presidente russo e numero due in Consiglio di Sicurezza russo , ...

Medvedev, idiota: “Immaginiamo un missile a l’Aia contro Corte penale internazionale Globalist.it

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev su Telegram, hja commentato la notizia del possibile arresto di Donald Trump previsto per martedì 21 marzo ...L’ex presidente americano sul social Truth parla di «fughe di notizie» dalla procura di New York sull’inchiesta riguardante l’ex pornostar Stormy Daniels. Il ceo di Twitter commenta dicendo che se l’e ...