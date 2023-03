Medvedev evoca un attentato alla Corte dell’Aja | “Giudici | occhio ai razzi | guardate attentamente il cielo”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sulle spalle di Vladimir Putin pende un mandato d’arresto internazionale, emesso dinternazionale penale, per deportazione forzata di bambini, dall’UcrainaRussia: una decisione, quella dei, accolta con durezza dal Cremlino. Alle prime reazioni di sdegno del portavoce dello zar Dmitry Peskov si aggiungono oggi le dichiarazioni violente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij: “È possibile immaginare l’uso mirato di un missile ipersonico Onyx da una nave russa al tribunale”. La minaccia parte comunque dconsapevolezza che “non si può abbatterlo, ma il tribunale è solo una misera organizzazione internazionale, non la popolazione di un Paese della Nato”. Su Telegram,aggiunge: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Oggi Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: Oggi Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: Oggi Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Oggi Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja - MinnilluGRATIS : RT @Avvenire_Nei: Oggi Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja -

, citato dalla tv Rossiya 24, ha ammesso la possibilità di immaginare "un uso spot del missile ipersonico Onyx" da una nave russa sull'edificio della Corte penale internazionale dell'Aja . In ...Sianche la possibilità di un accordo diretto tra Washington e Mosca su 'un eventuale ...di sicurezza russo - compresi il segretario Nikolai Patrushev e il vicepresidente Dmitry- ...Sianche la possibilità di un accordo diretto tra Washington e Mosca su "un eventuale ...di sicurezza russo - compresi il segretario Nikolai Patrushev e il vicepresidente Dmitry- ...

Oggi Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja Avvenire

Pechino: "Una missione per la pace". Gli interessi in gioco e la possibilità di una mediazione cinese nella guerra in Ucraina ...Il memento non violento che - come hanno raccontato a Repubblica alcuni attivisti - evoca "l'innocenza dei bambini" morti ... russi dalla parte di Navalny contro le scarpe costose di Medvedev; i ...