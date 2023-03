Medjugorje | Messaggio di oggi | ecco l’aiuto più efficace per chi cerca l’amore

(Di lunedì 20 marzo 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci ricorda ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare pienamente la nostra vita. “Èche vi vuole salvare dalle vostre illusioni. E voi, figli miei?”, sono le Sue parole. Tutto quello che la Madonna vuole trasmetterci èdi Dio per ognuno. La sua venuta L'articolodipiùper chiproviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dpv_ReginaPace1 : Messaggio della Regina della pace di Medjugorje del 2 Gennaio 2020 a Mirjana - Rosannarichi : RT @antonaccigabria: MESSAGGIO STRAORDINARIO DELLA MADONNA ALLA VEGGENTE (MIRJANA) 'MEDJUGORJE' ASCOLTATELA!!! 18/03/2023 ?????? - Giuseppe_alari : L'ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje - Urobertu : RT @antonaccigabria: MESSAGGIO STRAORDINARIO DELLA MADONNA ALLA VEGGENTE (MIRJANA) 'MEDJUGORJE' ASCOLTATELA!!! 18/03/2023 ?????? - mariamworldart : RT @antonaccigabria: MESSAGGIO STRAORDINARIO DELLA MADONNA ALLA VEGGENTE (MIRJANA) 'MEDJUGORJE' ASCOLTATELA!!! 18/03/2023 ?????? -

La storia comincia 5 anni fa, quando Gisella Cardia, tornata dacon una madonnina in ... L'ultimo "della Madonna" "Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel ...Proprio nei giorni scorsi la Madonna ha inviato un nuovoai fedeli, che si sono ritrovati ... che spiega di essere rimasta sconvolta dopo un viaggio anel 2016 . Da quel ...Come scrive Repubblica la Madonna ha mandato unai fedeli accorsi per l'evento, talmente ... La vita di Gisella Cardia è stata 'sconvolta dopo un viaggio anel 2016' perché la ...

La Madonna a Medjugorje ci esorta alla conversione in questo tempo di Quaresima Il Golfo 24

Sulle sponde del lago di Bracciano, in Lazio, secondo diversi testimoni, stanno accadendo fatti apparentemente miracolosi ...“Cari figli!Convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale e nell’umiltà chiedete la pace all’Altissimo. In questo tempo di grazia Satana vuole sedurvi e voi, figliol ...