(Di lunedì 20 marzo 2023)- "Vi ringrazio dal profondo del cuore per quello che avete fatto ieri, e per tutte le altre volte!" : comincia così ilmento dache Carloha voluto trasmettere a tutti ...

ROMA - "Vi ringrazio dal profondo del cuore per quello che avete fatto ieri, e per tutte le altre volte!" : comincia così il ringraziamento da brividi che Carlo Mazzone ha voluto trasmettere a tutti i tifosi della Roma e specialmente alla Curva Sud, che, durante il derby, ha esposto un lungo striscione in onore del loro ex allenatore nel giorno del suo 86° compleanno. Oggi ha 85 anni compiuti, è un po' il "nonno Libero" del nostro calcio, per citare una fortunata fiction, il decano di una categoria che è cambiata parecchio dai suoi tempi ma che ha sempre...

Mazzone ringrazia la curva della Roma: le sue parole sono da brividi Corriere dello Sport

Il lungo ed emozionante messaggio di "Carletto" sui social per ringraziare l'omaggio dei suoi tifosi durante il derby ...Nel corso della sfida di campionato tra Lazio e Roma, i tifosi presenti in Curva Sud hanno esposto un messaggio rivolto a Carlo Mazzone nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno: "Non bisogna solo ...