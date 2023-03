Maturità 2023, entro il 29 marzo designazione dei commissari interni. I criteri (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 21 giugno avranno inizio gli esami di Stato del II ciclo d'istruzione con la prima prova scritta. Quest'anno si tornerà alle disposizioni del dlgs 62/2017 e quindi alla commissione mista con 3 membri esterni e 3 esterni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota del 16 marzo ha indicato il calendario degli adempimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 21 giugno avranno inizio gli esami di Stato del II ciclo d'istruzione con la prima prova scritta. Quest'anno si tornerà alle disposizioni del dlgs 62/2017 e quindi alla commissione mista con 3 membri esterni e 3 esterni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota del 16ha indicato il calendario degli adempimento. L'articolo .

Maturità 2023, come inoltrare la domanda per Presidenti e Commissari esterni. La Guida Sono partite nella giornata di oggi, 20 marzo, le domande per presidenti e commissari esterni che parteciperanno alla prossima maturità 2023. C'è tempo fino fino al 5 aprile. Come presentare la domanda La guida del Ministero, già riportata in precedenza , spiega in effetti cosa bisogna fare per inoltrare l'istanza. Commissioni Maturità: designazione dei commissari interni entro il 29 marzo, domande degli aspiranti presidenti e commissari esterni dal 20 marzo al 5 ... Ricordiamo, che per la Maturità 2023, si torna alle modalità di svolgimento degli esami pre - Covid. Quindi, le Commissioni, una ogni due classi, saranno presiedute da un presidente esterno e ...