Maturità 2023, compensi per presidente e commissari: da 1200 euro a 400 euro (lordi). Nessuna cifra per segretario verbalizzante. Le info utili

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2022-23, quali compensi spettano ai commissari e al presidente. Cos'è previsto per il vicepresidente.

