Maturità 2023, al via su Istanze online le domande per presidenti e commissari esterni. Guida Ministero (Di lunedì 20 marzo 2023) Su Istanze online è disponibile la finestra per presentare la domanda di partecipazione alle commissioni d'esame del II ciclo d'istruzione 2022/23. Le domande per presidenti e commissari esterni possono essere presentate fino al 5 aprile. Gli esami avranno inizio il 21 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Suè disponibile la finestra per presentare la domanda di partecipazione alle commissioni d'esame del II ciclo d'istruzione 2022/23. Leperpossono essere presentate fino al 5 aprile. Gli esami avranno inizio il 21 giugno. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Maturità 2023, al via su Istanze online le domande per presidenti e commissari esterni. Guida Ministero - progettogender : Suffragette, emancipazione femminile e delle donne, femminicidio: 5 idee per la tesina di maturità - AMasterPotato : RT @Sportellate_it: Prova di maturità della Fiorentina: la squadra di Italiano ha imparato a gestire le partite. #FiorentinaLecce https:/… - Sportellate_it : Prova di maturità della Fiorentina: la squadra di Italiano ha imparato a gestire le partite. #FiorentinaLecce - GazzettaDellaSc : Maturità 2023, al via le domande per i commissari. Tutte le novità dell’esame. QUESTION TIME con Costarelli (ANP) L… -