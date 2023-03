Matteo Messina Denaro | il pizzino inviato alla sorella prima dell’arresto | “Mi ucciderò a casa | non morirò di tumore”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Per Matteo Salvini non ci saranno problemi dal punto di vista sismico per il Ponte sullo Stretto di Messina: “Mi di… - fanpage : 'Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il… - leftsnoopy : RT @fanpage: 'Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il momento' Il… - IlFattoNisseno : Sarà intitolato a Giuseppe Di Matteo l’ex istituto frequentato da Matteo Messina Denaro - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Matteo Messina Denaro: 'la Palermo bene ha le unghie ‘ammucciate’, nascoste'. Non solo la Palermo bene… -

' Non morirò di tumore . Appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa'. Il pizzino, rivelato oggi da Repubblica , risale al 10 maggio 2022 ed è scritto daDenaro per la sorella Rosetta, arrestata lo scorso 3 marzo a Castelvetrano . Dopo essere sfuggito alla cattura delle forze dell'ordine per quasi trent'anni, il boss di Cosa Nostra aveva ...'Non morirò di tumore. Mi suiciderò a casa mia'.Denaro aveva pensato anche a farla finita. E' uno dei particolari che emergono dalle tante lettere, i messaggi ed i pizzini trovati in queste settimane dagli investigatori. In una ..." Non morirò di tumore . Appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa". Il pizzino, rivelato oggi da Repubblica , risale al 10 maggio 2022 ed è scritto daDenaro per la sorella Rosetta, arrestata lo scorso 3 marzo a Castelvetrano . Dopo essere sfuggito alla cattura delle forze dell'ordine per quasi trent'anni, il boss di Cosa Nostra aveva ...

Il piano di Messina Denaro in un pizzino segreto alla sorella: "Mi ucciderò a casa, non morirò di tumore" La Repubblica

Una settimana dopo l’arresto del latitante, si erano presentati alla stazione dei carabinieri di Campobello dicendo di essere rimasti sorpresi nel vedere Matteo Messina Denaro in Tv: “Noi eravamo ..."Non morirò di tumore. Mi suiciderò a casa mia". Matteo Messina Denaro aveva pensato anche a farla finita. E' uno dei particolari che emergono dalle tante lettere, i messaggi ed i pizzini trovati in ...