Matteo Massina Denaro | lettera alla sorella | “Se il tumore si aggrava mi ucciderò dentro casa”

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 marzo 2023) In unainviataRosetta,Messinarivelava di aver intenzione di togliersi la vita nel caso in cui le sue condizioni di salute si fosserote: “Non morirò di, appena non ce la faccio più mie mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il momento”. Il documento, rinvenuto dagli inquirenti che hanno indagato sull’arresto del capomafia, è stato pubblicato da Repubblica. Il boss, perfettamente conscio del suo precario quadro clinico, meditava una morte volontaria per porre fine a 30 anni di latitanza. Per farla finita avrebbe potuto utilizzare la pistola Smith & Wesson che è stata rinvenuta nel suo covo di Campobello di Mazara. Rosetta era indicata come esecutrice ...