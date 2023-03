Mattarella a Casal di Principe sulle orme di don Peppe Diana (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una visita molto serrata e “densa di significato“, dicono in città, quella che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà a Casal di Principe (Caserta) domani, 21 marzo, giorno in cui si commemorano tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. Il Capo dello Stato renderà omaggio alla memoria di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di 29 anni fa, e lo farà fermandosi ai luoghi simbolo della memoria. Prima tappa al cimitero di Casal di Principe (ore 10.30), in particolare alla cappella della famiglia Diana dove è sepolto don Peppe; qui Mattarella incontrerà i più stretti familiari del prete, ovvero i fratelli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una visita molto serrata e “densa di significato“, dicono in città, quella che il presidente della Repubblica Sergioterrà adi(Caserta) domani, 21 marzo, giorno in cui si commemorano tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. Il Capo dello Stato renderà omaggio alla memoria di don, il sacerdote ucciso dal clan deiesi il 19 marzo di 29 anni fa, e lo farà fermandosi ai luoghi simbolo della memoria. Prima tappa al cimitero didi(ore 10.30), in particolare alla cappella della famigliadove è sepolto don; quiincontrerà i più stretti familiari del prete, ovvero i fratelli ...

