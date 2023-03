Mattarella a Casal di Principe sulle orme di don Diana (Di lunedì 20 marzo 2023) Sarà una visita molto serrata e "densa di significato", dicono in città, quella che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà a Casal di Principe (Caserta) domani, 21 marzo, giorno in cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Sarà una visita molto serrata e "densa di significato", dicono in città, quella che il presidente della Repubblica Sergioterrà adi(Caserta) domani, 21 marzo, giorno in cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... T7TorreSette : Il Capo dello Stato #Mattarella alle commemorazioni di #DonPeppeDiana, parroco ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 - Bianca34874951 : RT @Tg3web: È il giorno della memoria a Casal di Principe per don Peppe Diana, ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di 29 anni fa mentr… - baratto_m : RT @TV2000it: #19marzo 1994 Don Peppe Diana ucciso dalla camorra in sagrestia Parroco di Casal di Principe, 36 anni, stava per celebrale la… - larampait : #CasaldiPrincipe. La #lettera degli #studenti dell’I.C. #donDiana al Presidente #Mattarella - hdacuna : RT @TV2000it: #19marzo 1994 Don Peppe Diana ucciso dalla camorra in sagrestia Parroco di Casal di Principe, 36 anni, stava per celebrale la… -