Maternità surrogata | Schillaci | Ci sono tanti problemi | affrontarli con calma è interesse di tutti

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2023 "C'è molta discussione, vediamo cosa succede. Io sarei sempre per placare un po' i toni. Penso ci siano tanti problemi, è nell'interesse di tutti affrontarli con calma" le parole del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione della Giornata Mondiale per la Promozione della Salute Orale, a Palazzo Valentini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

