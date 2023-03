“Maternità surrogata peggio della pedofilia”. Bufera su Mollicone, che si difende (Di lunedì 20 marzo 2023) Il dibattito tra maggioranza e opposizione sul tema della Maternità surrogata si infiamma. Ad innescare la miccia sono state le parole del deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, che intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 ha definito la pratica - illegale in Italia - «un reato grave, più grave della pedofilia». Parole che hanno immediatamente sollevato le fortissime polemiche dalle opposizioni. Secondo il Movimento 5 stelle, l'uscita di Mollicone altro non è che un tentativo di «spostare il focus del dibattito sulla Maternità surrogata per non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in altri Stati sono ampiamente ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Il dibattito tra maggioranza e opposizione sul temasi infiamma. Ad innescare la miccia sono state le parole del deputato di Fratelli d'Italia e presidenteCommissione Cultura, Federico, che intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 ha definito la pratica - illegale in Italia - «un reato grave, più grave». Parole che hanno immediatamente sollevato le fortissime polemiche dalle opposizioni. Secondo il Movimento 5 stelle, l'uscita dialtro non è che un tentativo di «spostare il focus del dibattito sullaper non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in altri Stati sono ampiamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ultimora_pol : La ministra della Famiglia Eugenia #Roccella: 'La maternità surrogata è proibita e chiamiamola col suo nome, utero… - ultimora_pol : Il presidente della commissione Cultura della #Camera ed esponente di #FdI, Federico #Mollicone questa mattina a Om… - nathsx_ : RT @luca_caputa: Viviamo in un paese in cui il presidente della commissione cultura della camera è uno che dice “La maternità surrogata è u… - Consell100 : @patty681631 @repubblica Stesse pratiche in modo illegale come facevano le donne negli anni '70 e molte ci sono mor… -