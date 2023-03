Maternità surrogata: in arrivo stretta. Cosa vuole fare il Governo? (Di lunedì 20 marzo 2023) Maternità surrogata: il tema è tornato d’attualità dopo le proteste contro lo stop imposto al Comune di Milano riguardante le trascrizioni nei registri anagrafici dei figli delle coppie omogenitoriali e le polemiche a seguito della bocciatura in Senato del Regolamento Ue relativo all’adozione del certificato di filiazione europeo. Il Governo intende porre una nuova stretta sull’utero in affitto: come dovrebbe articolarsi la nuova legge in merito a tale pratica? Riforma fiscale: a regime in 2 anni. Le tappe dell’approvazione Stop alle trascrizioni a Milano, niente certificato di filiazione Ue Maternità surrogata: il tema è tornato d’attualità dopo due eventi in particolare. Il primo: lo stop imposto dalla Prefettura di Milano, su spinta di una direttiva del Ministero ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 20 marzo 2023): il tema è tornato d’attualità dopo le proteste contro lo stop imposto al Comune di Milano riguardante le trascrizioni nei registri anagrafici dei figli delle coppie omogenitoriali e le polemiche a seguito della bocciatura in Senato del Regolamento Ue relativo all’adozione del certificato di filiazione europeo. Ilintende porre una nuovasull’utero in affitto: come dovrebbe articolarsi la nuova legge in merito a tale pratica? Riforma fiscale: a regime in 2 anni. Le tappe dell’approvazione Stop alle trascrizioni a Milano, niente certificato di filiazione Ue: il tema è tornato d’attualità dopo due eventi in particolare. Il primo: lo stop imposto dalla Prefettura di Milano, su spinta di una direttiva del Ministero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ultimora_pol : La ministra della Famiglia Eugenia #Roccella: 'La maternità surrogata è proibita e chiamiamola col suo nome, utero… - repubblica : Rampelli (FdI): 'Le coppie gay spacciano per figli propri bambini avuti con la maternità surrogata'. La protesta de… - 60_cla : RT @meriadocco: Pare che uno di FdI abbia detto in TV che la maternità surrogata è peggio della pedofilia. Questi sono pericolosi per i mes… - Yaxara : @_quarantadue_ Ti dirò, io le mazzate le elargirei a prescindere, poi ne parliamo. E il giorno in cui si informeran… -