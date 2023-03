Maternità surrogata, Federico Mollicone (FdI): “È un reato grave, più grave della pedofilia” (Di lunedì 20 marzo 2023) Il tema della Maternità surrogata incendia il dibattito politico dopo la manifestazione di sabato a Milano da parte delle famiglie arcobaleno (presente anche il Pd con il segretario Schlein) e la replica del ministro Roccella che definisce questo tipo di aiuto al concepimento come un “mercato dei bambini”. Il presidente della commissione Cultura della Camera ed esponente di FdI, Federico Mollicone, parlando della Maternità surrogata ha detto: “E’ un reato grave, più grave della pedofilia”. “Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa”, ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Il temaincendia il dibattito politico dopo la manifestazione di sabato a Milano da parte delle famiglie arcobaleno (presente anche il Pd con il segretario Schlein) e la replica del ministro Roccella che definisce questo tipo di aiuto al concepimento come un “mercato dei bambini”. Il presidentecommissione CulturaCamera ed esponente di FdI,, parlandoha detto: “E’ un, più”. “Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa”, ...

