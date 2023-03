Maternità surrogata, Fdi stringe e alla Camera chiede l’esame della pdl (Di lunedì 20 marzo 2023) Fratelli d'Italia stringe sulla proposta di legge che modifica l'articolo 12 della legge 40 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di Maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Domani alla Camera, a quanto si apprende, sarà chiesta la calendarizzazione in commissione Giustizia della pdl a prima firma di Maria Carolina Varchi, deputata di Fdi. Dovrebbe essere quindi convocato un ufficio di presidenza che stabilirà i tempi di discussione della pdl che ricalca i contenuti di quella presentata dalla stessa premier Giorgia Meloni nella passata legislatura. Una pdl analoga è stata presentata in Senato a firma Lucio Malan ed Isabella Rauti, entrambi senatori di Fdi.Il testo di legge è composto da un solo articolo che prevede questa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 marzo 2023) Fratelli d'Italiasulla proposta di legge che modifica l'articolo 12legge 40 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione dicommesso all'estero da cittadino italiano. Domani, a quanto si apprende, sarà chiesta la calendarizzazione in commissione Giustiziapdl a prima firma di Maria Carolina Varchi, deputata di Fdi. Dovrebbe essere quindi convocato un ufficio di presidenza che stabilirà i tempi di discussionepdl che ricalca i contenuti di quella presentata dstessa premier Giorgia Meloni nella passata legislatura. Una pdl analoga è stata presentata in Senato a firma Lucio Malan ed Isabella Rauti, entrambi senatori di Fdi.Il testo di legge è composto da un solo articolo che prevede questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ultimora_pol : La ministra della Famiglia Eugenia #Roccella: 'La maternità surrogata è proibita e chiamiamola col suo nome, utero… - ultimora_pol : Il presidente della commissione Cultura della #Camera ed esponente di #FdI, Federico #Mollicone questa mattina a Om… - carenuolcher : RT @luciodigaetano: Posso comprendere la non accettazione della maternità surrogata, ma perché paragonarla a un reato sessuale gravissimo?… - Marumaruchan97 : RT @Lisaonthesofa: 'La maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia.' (Mollicone) 'Le coppie omosessuali non possono spacciare… -