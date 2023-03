Maternità surrogata, Fdi stringe, chiede esame proposta di legge (Di lunedì 20 marzo 2023) Fratelli d'Italia stringe sulla proposta di legge che modifica l'articolo 12 della legge 40 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di Maternità commesso all'estero da cittadino ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Fratelli d'Italiasulladiche modifica l'articolo 12 della40 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione dicommesso all'estero da cittadino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ultimora_pol : La ministra della Famiglia Eugenia #Roccella: 'La maternità surrogata è proibita e chiamiamola col suo nome, utero… - ultimora_pol : Il presidente della commissione Cultura della #Camera ed esponente di #FdI, Federico #Mollicone questa mattina a Om… - Roma_2_segnala : RT @ale_moretti: La frase di Mollicone che equipara la maternità surrogata al reato di pedofilia,è la peggior manifestazione del degrado cu… - Maria99845344 : RT @elio_vito: Per FdI la maternità surrogata, peraltro già vietata, è peggio della pedofilia, che vergogna! Come per l’aborto, non voglion… -