Maternità surrogata | Baldino M5S | “Qui non c’entra nulla | tema devono essere diritti dei bambini”

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Qui ildellanon. Il centro destra cerca di spostare in malafede l’attenzione dalcentrale: idei. È normale che tutti iabbiano gli stessi, noncon matrimonio ugualitario odelle coppie. Ma didei. Noi abbiamo una proposta organica su matrimonio egualitario e suidei, ma non cerchiamo di spostare l’attenzione. Altrimenti si allarga ilper non assumersi responsabilità”, le parole di Vittoria, Movimento 5 Stelle. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ultimora_pol : La ministra della Famiglia Eugenia #Roccella: 'La maternità surrogata è proibita e chiamiamola col suo nome, utero… - ultimora_pol : Il presidente della commissione Cultura della #Camera ed esponente di #FdI, Federico #Mollicone questa mattina a Om… - Morena_3v : La pedofilia è letteralmente il reato più grave ignobile e contronatura esistente persino nelle carceri i pedofili… - Gianluca_Bing : RT @kapav65: Mastrobuoni tuona senza accorgersi che pure in Germania la maternità surrogata è vietata e che i'iscrizione anagrafica dei nat… -

La ministra, infatti, ha evidenziato che in Italia "laè proibita" e per questo i l Governo è a lavoro per una legge contro l'utero in affitto ...Divampa la polemica politica sul tema. L'esponente FdI rincara la dose dopo le parole di Roccella, Rampelli e ..."La maggioranza, la Chiesa, il mondo cattolico riconoscono nellaun reato. Noi chiediamo che diventi un reato universale perché questa pratica, che noi preferiamo chiamare utero ...