Materazzi pubblica la visuale di Chiffi sul fallo di mano di Rabiot | esplode la rabbia

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Marcoha contestato la decisione dell’arbitrodi convalidare il gol di Kostic in Inter-Juve. Molto contestata la rete della Juve, anche perché c’è un duplicediquelli di Vlahovic e soprattutto quello di. Anche, ex Inter, ha protestatondo la foto in cui si vede in maniera evidente la perfettadell’arbitrosuldidì. La foto è la decisione dihanno scatenato la protesta sui social. Con i tifosi interisti imbufaliti contro la decisione del direttore di gara che decide di non andare al Var. La Juve grazie a questa vittoria con l’Inter guarda con ottimismo al quarto posto e ...