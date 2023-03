Masters 1000 Miami, Sinner verso un nuovo match con Alcaraz (Di lunedì 20 marzo 2023) Jannik Sinner ripartirà per la sua scalata alla top 10 mondiale dal Masters 1000 di Miami e il sorteggio lo ha inserito nella parte del tabellone che è dominata da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto l’azzurro in semifinale a Indian Wells per poi vincere il titolo contro Medvedev e vorrà ripetersi in Florida, dove se tutto andrà bene per entrambi si ritroveranno quindi ancora al penultimo gradino. Sinner entrerà in gioco direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il serbo Laslo Djere ed un qualificato. Tra gli altri quattro azzurri iscritti al torneo, anche Fabio Fognini è nella finito nella parte alta del tabellone ma comincerà dal primo turno contro il francese Constant Lestienne, n.60 del ranking. Un eventuale derby con Sinner ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023) Jannikripartirà per la sua scalata alla top 10 mondiale daldie il sorteggio lo ha inserito nella parte del tabellone che è dominata da Carlos. Lo spagnolo ha battuto l’azzurro in semifinale a Indian Wells per poi vincere il titolo contro Medvedev e vorrà ripetersi in Florida, dove se tutto andrà bene per entrambi si ritroveranno quindi ancora al penultimo gradino.entrerà in gioco direttamente al secondo turno contro il vincente deltra il serbo Laslo Djere ed un qualificato. Tra gli altri quattro azzurri iscritti al torneo, anche Fabio Fognini è nella finito nella parte alta del tabellone ma comincerà dal primo turno contro il francese Constant Lestienne, n.60 del ranking. Un eventuale derby con...

