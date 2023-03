Masters 1000 Indian Wells 2023, Medvedev: “Deluso dal risultato della finale, ma settimana fantastica” (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniil Medvedev è intervenuto in conferenza dopo la sonora sconfitta nella finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Carlos Alcaraz: “Non ho giocato al mio meglio, mentre lui ha giocato molto bene. Può succedere nel mondo del tennis. Forse ho faticato a causa della sua palla o forse per via del vento, oggi ce n’era molto. Ovviamente sono Deluso dal risultato, ma la settimana è stata fantastica. Sono molto felice di aver raggiunto la finale di Indian Wells: questo è un campo in terra battuta sul cemento, quindi è un buon risultato per me“. “Penso che supererò questa sconfitta abbastanza velocemente. Mi sento bene, ho vinto tre ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniilè intervenuto in conferenza dopo la sonora sconfitta nelladeldicontro Carlos Alcaraz: “Non ho giocato al mio meglio, mentre lui ha giocato molto bene. Può succedere nel mondo del tennis. Forse ho faticato a causasua palla o forse per via del vento, oggi ce n’era molto. Ovviamente sonodal, ma laè stata. Sono molto felice di aver raggiunto ladi: questo è un campo in terra battuta sul cemento, quindi è un buonper me“. “Penso che supererò questa sconfitta abbastanza velocemente. Mi sento bene, ho vinto tre ...

