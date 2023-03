Masters 1000 Indian Wells 2023: Alcaraz conquista il titolo e torna numero uno, Medvedev non pervenuto (Di lunedì 20 marzo 2023) Carlos Alcaraz vince il Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor) e torna numero uno del mondo. Lo spagnolo completa una settimana perfetta nel deserto californiano, piegando in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-2 e riprendendosi la vetta del ranking mondiale a discapito di Novak Djokovic. A senso unico l’atto conclusivo del primo ‘Mille’ della stagione, durato appena 1h11? di gioco e dominato dall’allievo di Juan Carlos Ferrero, in grado di laurearsi campione senza perdere neppure un set. Chi parlava di finale anticipata in semifinale contro Sinner – col senno di poi – aveva ragione dato che Medvedev non è riuscito in alcun modo a impensierire il suo avversario e, dopo 19 vittorie ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Carlosvince ildi(cemento outdoor) euno del mondo. Lo spagnolo completa una settimana perfetta nel deserto californiano, piegando in finale Daniilcon il punteggio di 6-3 6-2 e riprendendosi la vetta del ranking mondiale a discapito di Novak Djokovic. A senso unico l’atto conclusivo del primo ‘Mille’ della stagione, durato appena 1h11? di gioco e dominato dall’allievo di Juan Carlos Ferrero, in grado di laurearsi campione senza perdere neppure un set. Chi parlava di finale anticipata in semifinale contro Sinner – col senno di poi – aveva ragione dato chenon è riuscito in alcun modo a impensierire il suo avversario e, dopo 19 vittorie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - quindicizero : CARLITOS TRIONFA AD INDIAN WELLS! ?????? Carlos Alcaraz batte Danil Medvedev per 6-3 6-2, mettendo fine alla serie di… - GeorgeSpalluto : Siamo sicuri che abbia 19 anni e 318 giorni? Sembra che abbia già giocato 67 finali Masters 1000 e sappia perfettam… - GabPezzino : Complimenti Carlos Alcaraz per il tuo terzo Masters 1000 in carriera, il primo ad IW -