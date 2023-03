Massimo Giletti torna in Rai? Ecco in che programma e chi potrebbe sostituire

(Di lunedì 20 marzo 2023) In queste ore sta circolando sul web una notizia che sta generando tantissimo clamore. Pare, infatti, chepossa prestore in, lasciando la conduzione deldella domenica sera su La 7. Ad ogni modo, a generare molto clamore non è tanto la notizia inerente il possibile ritorno quanto, piuttosto, la persona cheandare a. Vediamo, dunque, che cosa è emerso.chiinStando a quanto rivelato in anteprima da TV Blog, pare che lasia in trattativa conper decretare un suo ufficiale ritorno in azienda. Il ...

Da molto tempo, ormai, si vocifera di un probabile ritorno in casa Rai di, oggi volto di La7 con il suo programma di approfondimento Non è l'Arena . Nonostante i numerosi rumors, però, il tanto sospirato ritorno non è mai diventato, almeno fino ad oggi. ...La7: Non è l'Arena, il programma di informazione e attualità condotto daha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel. Tv8: GP Arabia Saudita , la seconda prova ...Travaglio rinnega la vicinanza a Conte Il giornalista è stato intervistato dadurante l'ultima puntata di Non è l'arena , programma in onda la domenica sera su La7 . Il conduttore gli ...

L'ipotesi del ritorno in Rai di Massimo Giletti è sempre più vicina alla realtà. Per lui potrebbe arrivare la collocazione su Rai 3 al posto di Fabio Fazio.A quanto pare, infatti, ci sarebbero delle trattative per portare di nuovo in Rai Massimo Giletti, ormai da diversi anni volto di punta de La7 con il suo talk show Non è l'Arena. Dal prossimo ...