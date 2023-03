“Massimo Giletti pronto a tornare in Rai. Il suo posto? Quello che ora è di Fabio Fazio, la domenica sera su RaiTre”: il clamoroso retroscena (Di lunedì 20 marzo 2023) “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”,queste le parole pronunciate da Massimo Giletti qualche giorno fa a “Belve“. Dal 2017, anno della cancellazione de “L’Arena” e del suo passaggio a La7, si rincorrono voci su un suo ritorno a Viale Mazzini, con cadenza annuale. Questa volta, secondo il sito Tvblog, il giornalista piemontese avrebbe intavolato davvero una trattativa con la Rai per una rentrée sulle frequenze della tv di Stato. “La cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa“, scrive il sito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”,queste le parole pronunciate daqualche giorno fa a “Belve“. Dal 2017, anno della cancellazione de “L’Arena” e del suo passaggio a La7, si rincorrono voci su un suo ritorno a Viale Mazzini, con cadenza annuale. Questa volta, secondo il sito Tvblog, il giornalista piemontese avrebbe intavolato davvero una trattativa con la Rai per una rentrée sulle frequenze della tv di Stato. “La cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa“, scrive il sito ...

