Massimo Giletti in Rai al posto di Fabio Fazio? Finisce la stagione tv e ricomincia il teatrino (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimo Giletti torna in Rai? Ogni anno, in occasione della conclusione della stagione televisiva, si torna a parlare del giornalista e conduttore e di quello che sarà il suo futuro in tv, sarà la volta buona per un su ritorno a casa Rai? Secondo quanto riporta TvBlog sembra proprio che in queste settimane si stia parlando seriamente di un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai, ma cosa c'è di vero? Il conduttore, attualmente impegnato con il programma di approfondimento Non è l'Arena in onda la domenica sera su La7, sarebbe in trattativa con la Rai per un suo ritorno e questa volta dalla sua parte ci potrebbe essere la 'simpatia' di Governo. Secondo molti Massimo Giletti fu fatto fuori dalla Rai dall'allora direttore generale della tv pubblica Mario Orfeo in ...

