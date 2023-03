Marthe | spia oltre le linee nemiche | durante la Prima guerra mondiale

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 marzo 2023) La documentazione archivistica su questa rete informativaleè scarsa: molti documenti dell’epoca sono andati distruttiil secondo conflittoe i Servizi alleati del tempo non precisavano molti dettagli nei rapporti per motivi di sicurezza, soprattutto riguardanti notizie d’informatori sul campo, spie, ma non agenti del Servizio. Scriveva Winston Churchill nel 1932 che quanto realizzato daCnockaert dopo l’invasione del Belgio da parte dei tedeschi nel 1914, dietro le, aveva reso nobile e dignitosa la terribile professione di. Lo stesso Churchill firmò, a nome del Re, il 1° marzo 1919, un attestato di gratitudine per l’importante servizio reso dalla giovane belga ai Servizi ...