Martedì la ripresa degli allenamenti

(Di lunedì 20 marzo 2023) I bianconeri riprenderanno la preparazionealle ore 15:00 al Picchio Village a porte chiuse. Assente certo Giovane, che stasera si aggregherà al team della Nazionale Under 20. Nella settimana di sosta del campionato sono in programma due doppie sedute di lavoro nelle giornate di mercoledì e venerdì, mentre per giovedì e sabato glisi svolgeranno al mattino.