Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Marocchi: “L’intervista di Ibra farà la differenza. Se fossi un compagno..” - sportli26181512 : Marocchi: 'Con Theo e Leao a sinistra servivano 4-5 avversari per fermarli': In merito al momento del Milan, Gianca… -

Questafa parte dell'inserto di Leggo su Roma - ... Mi ha messo in crisi la lingua,'impossibilità iniziale di capire e di ... Poi mi hanno aiutato i compagni, in particolare'. ...... veroFacevano quasi tenerezza i 20 - 30 'ultras' in ...assistere a una partita di Premier League con un Sassuolo che se'è ... nella ritualeprepartita, i due gol azzurri e la ...... è intervenuto a Radio Marte:Fedele sul Napoli "Chi ... Non c'è bisogno chechieda a Dionisi di battere il Napoli ... Le mie favorite per'accesso alla Champions sono'Inter in ...