Mario Lavezzi, chi è la moglie Mimosa: “Me l’ha presentata la Bertè quando eravamo fidanzati” (Di lunedì 20 marzo 2023) Il cantautore Mario Lavezzi, celebre per le sue parole oltre che come cantante, ha raccontato degli esordi nel mondo della musica e di come il successo sia arrivato inaspettatamente: “quando ho iniziato non mi aspettavo molto, poi ho visto che questa vita diventava molto interessante. In seguito sono passato ai Calameonti. Nel 1968 incontrai Mogol, poi ho scoperto che i tormenti fanno nascere l’ispirazione.” ha raccontato Lavezzi a Roberta Capua. Ha dovuto però abbandonare il gruppo perché chiamato a prestare servizio militare: “Il fatto di aver dovuto lasciare il gruppo mi tormentava ed ho scritto insieme a Mogol una canzone che mi ha dato tante soddisfazioni.” ha ammesso l’artista, continuando “La canzone fu proposta anche a Mina, ovvero Vita, e anche a Fiorella Mannoia. Poi sono arrivati Lucio Dalla e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Il cantautore, celebre per le sue parole oltre che come cantante, ha raccontato degli esordi nel mondo della musica e di come il successo sia arrivato inaspettatamente: “ho iniziato non mi aspettavo molto, poi ho visto che questa vita diventava molto interessante. In seguito sono passato ai Calameonti. Nel 1968 incontrai Mogol, poi ho scoperto che i tormenti fanno nascere l’ispirazione.” ha raccontatoa Roberta Capua. Ha dovuto però abbandonare il gruppo perché chiamato a prestare servizio militare: “Il fatto di aver dovuto lasciare il gruppo mi tormentava ed ho scritto insieme a Mogol una canzone che mi ha dato tante soddisfazioni.” ha ammesso l’artista, continuando “La canzone fu proposta anche a Mina, ovvero Vita, e anche a Fiorella Mannoia. Poi sono arrivati Lucio Dalla e ...

