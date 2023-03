Maria De Filippi si getta a terra, caos a Uomini e Donne: scene mai viste (Di lunedì 20 marzo 2023) Scoppia la risata a Uomini e Donne. Nella puntata di lunedì 20 marzo neppure Maria De Filippi riesce a contenersi. Tutta "colpa" di Tina Cipollari. A scatenare l'opinionista è la nemica Gemma Galgani e la sua conoscenza con Silvio. Peccato però che la Galgani lamenti da giorni di non vedere del romanticismo da parte del cavaliere, ma solo continue battute volgari. Da qui l'uscita della Cipollari in riferimento alle frasi che la conduttrice avrebbe dovuto mostrare al pubblico: "Fammela vedere". Immediata la risata di tutti. Della De Filippi compresa: "Tina sei proprio stupida", commenta la conduttrice che non riuscendo più a trattenersi si sdraia a terra. "Gemma mai hai fatto un voto di castità?", le chiede ancora la Cipollari tra le risate. Scendendo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Scoppia la risata a. Nella puntata di lunedì 20 marzo neppureDeriesce a contenersi. Tutta "colpa" di Tina Cipollari. A scatenare l'opinionista è la nemica Gemma Galgani e la sua conoscenza con Silvio. Peccato però che la Galgani lamenti da giorni di non vedere del romanticismo da parte del cavaliere, ma solo continue battute volgari. Da qui l'uscita della Cipollari in riferimento alle frasi che la conduttrice avrebbe dovuto mostrare al pubblico: "Fammela vedere". Immediata la risata di tutti. Della Decompresa: "Tina sei proprio stupida", commenta la conduttrice che non riuscendo più a trattenersi si sdraia a. "Gemma mai hai fatto un voto di castità?", le chiede ancora la Cipollari tra le risate. Scendendo nel ...

