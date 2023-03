Marelli: «Braccio di Rabiot da punire, ma non ci sono immagini» (Di lunedì 20 marzo 2023) Luca Marelli ha commentato su Dazn l’episodio di Adrien Rabiot sul gol della Juventus segnato nel primo tempo. L’opinionista ed ex arbitro sottolinea l’errore, ma cita altri episodi simili. ERRORE – Luca Marelli ha analizzato in questo modo l’errore di Chiffi sul Braccio di Adrien Rabiot: «È un episodio già successo in passato, capisco l’amarezza e le polemiche ma bisogna attenersi alle regole. La settimana scorsa c’è stato un caso identico, anche in Milan-Udinese dello scorso anno nel gol di Udogie. La mia sensazione è che il tocco di mano ci sia, Rabiot allarga il Braccio ma rivedendo le immagini non ho mai la certezza. In sala Var avevano la stessa mia sensazione, hanno cercato immagini ma non hanno avuto certezze sul ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Lucaha commentato su Dazn l’episodio di Adriensul gol della Juventus segnato nel primo tempo. L’opinionista ed ex arbitro sottolinea l’errore, ma cita altri episodi simili. ERRORE – Lucaha analizzato in questo modo l’errore di Chiffi suldi Adrien: «È un episodio già successo in passato, capisco l’amarezza e le polemiche ma bisogna attenersi alle regole. La settimana scorsa c’è stato un caso identico, anche in Milan-Udinese dello scorso anno nel gol di Udogie. La mia sensazione è che il tocco di mano ci sia,allarga ilma rivedendo lenon ho mai la certezza. In sala Var avevano la stessa mia sensazione, hanno cercatoma non hanno avuto certezze sul ...

