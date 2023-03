Mare Fuori, Domenico Cuomo confessa: "Ho imparato grazie a Cardiotrap", la rivelazione che non ti aspetti (Di lunedì 20 marzo 2023) Domenico Cuomo che interpreta Gianni, conosciuto da tutti come Cardiotrap si confessa: ecco cosa ha imparato sul set di Mate Fuori Domenico Como ha rilasciato una lunga intervista dopo il successo ottenuto per il suo ruolo nella serie Rai: Mare Fuori. Il ragazzo afferma che il successo non lo ha per nulla cambiato e che comunque si considera un ragazzo di paese. Questa dichiarazione riportata anche sul suo profilo Instagram, dove ormai il ragazzo conta ben 400.000 follower, è stata confermata proprio dei suoi seguaci in quanto moltissimi scrivono sotto quel posto che, tra tutti i membri del cast, Domenico e l’unico che osserva tutti i video in cui viene taggato, lasciando persino il like: questo è il vero segno di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 marzo 2023)che interpreta Gianni, conosciuto da tutti comesi: ecco cosa hasul set di MateComo ha rilasciato una lunga intervista dopo il successo ottenuto per il suo ruolo nella serie Rai:. Il ragazzo afferma che il successo non lo ha per nulla cambiato e che comunque si considera un ragazzo di paese. Questa dichiarazione riportata anche sul suo profilo Instagram, dove ormai il ragazzo conta ben 400.000 follower, è stata confermata proprio dei suoi seguaci in quanto moltissimi scrivono sotto quel posto che, tra tutti i membri del cast,e l’unico che osserva tutti i video in cui viene taggato, lasciando persino il like: questo è il vero segno di ...

