Mare Fuori, Artem Tkachuk 'Pino O'Pazzo' racconta: "La mia, una vita difficilissima. Gesù mi ha aiutato" (Di lunedì 20 marzo 2023) Artem Tkachuk sarà ancora tra i protagonisti della quarta stagione di Mare Fuori, la serie evento targata Rai che sta sbancando non solo sulla piattaforma Raiplay ma anche sul secondo canale della tv generalista. Nella fiction, Tkachuk dà il volto a Pino O'Pazzo. Amatissimo, su Instagram sono quasi 800 mila i follower che seguono davvero ogni sua "mossa". L'attore, nato nel 2000 a Uman in Ucraina, ha raccontato a DiPiù di come sia stato complicato trovarsi con il padre qui in Italia, dall'Ucraina, in Paese non suo, senza conoscere la lingua, senza amici: "Non vivevamo certo nel lusso,facevamo fatica ad arrivare a fine mese e persino a comprare un paio di scarpe. Non ne volevo sapere di andare a scuola, sono stato un ribelle".

