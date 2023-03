Mare Fuori 3, il cast in viaggio sul Frecciarossa: ecco quando incontrare gli attori a Roma e dove (Di lunedì 20 marzo 2023) . I protagonisti di Mare Fuori saranno nella Capitale, per celebrare l’ultima puntata della terza stagione che andrà in onda la sera del 22 marzo 2023 su Rai 2. L’evento del cast della serie televisiva, si terrà lo stesso giorno. Infatti, si potrà incontrare gli attori, ormai amatissimi dal pubblico di tutte le età che guarda i prodotti Rai, alla Stazione Termini. Gli attori di Mare Fuori 3 alla Stazione Termini A celebrarli, tra l’incredulità degli stessi attori, addirittura Frecciarossa. Su un treno che si è fermato alla Stazione Termini, infatti, sarebbero state attaccate delle pellicole pubblicitarie, che riportavano le immagini della testa stagione della nota serie televisiva italiana. Treni con la faccia dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) . I protagonisti disaranno nella Capitale, per celebrare l’ultima puntata della terza stagione che andrà in onda la sera del 22 marzo 2023 su Rai 2. L’evento deldella serie televisiva, si terrà lo stesso giorno. Infatti, si potràgli, ormai amatissimi dal pubblico di tutte le età che guarda i prodotti Rai, alla Stazione Termini. Glidi3 alla Stazione Termini A celebrarli, tra l’incredulità degli stessi, addirittura. Su un treno che si è fermato alla Stazione Termini, infatti, sarebbero state attaccate delle pellicole pubblicitarie, che riportavano le immagini della testa stagione della nota serie televisiva italiana. Treni con la faccia dei ...

