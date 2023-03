Marco Biagi, De Luca (Consulenti lavoro): "Un visionario, protagonista assoluto diritto moderno" (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Labitalia) - "Di quel periodo ho un ricordo bello per averlo conosciuto, pessimo per quello che poi è successo poco dopo. Non c'è dubbio che lui è stato il più illuminato e il più visionario dei giuslavoristi che ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare in questi lunghi anni in cui i colleghi mi hanno voluto come dirigente di categoria. I Consulenti del lavoro sono stati protagonisti di quel periodo, come lo sono tuttora. Non è però lui il padre della flessibilità. La flessibilità è una richiesta che arriva dal mercato, dalle aziende. E' invece il padre della flexicurity, quella flessibilità colma di diritti, di tutele che poi si concretizzarono nel co.co.pro che poi in maniera frettolosa e ideologica è stato accantonato. E' stato un protagonista assoluto del diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Labitalia) - "Di quel periodo ho un ricordo bello per averlo conosciuto, pessimo per quello che poi è successo poco dopo. Non c'è dubbio che lui è stato il più illuminato e il piùdei giuslavoristi che ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare in questi lunghi anni in cui i colleghi mi hanno voluto come dirigente di categoria. Idelsono stati protagonisti di quel periodo, come lo sono tuttora. Non è però lui il padre della flessibilità. La flessibilità è una richiesta che arriva dal mercato, dalle aziende. E' invece il padre della flexicurity, quella flessibilità colma di diritti, di tutele che poi si concretizzarono nel co.co.pro che poi in maniera frettolosa e ideologica è stato accantonato. E' stato undel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcodimaio : 21 anni fa l’assassinio di Marco Biagi, trucidato a Bologna davanti alla propria abitazione dalle ‘nuove br’. Gli… - 2019libertas : RT @Antifa80: Dato che odio il fatto che da morti si diventa i migliori di tutti, persone splendide e professionisti esemplari, voglio dire… - PaoloPolvara : RT @Mysterytrains: 21 anni fa, ammazzato per strada come un cane. Un uomo per bene, si chiamava Marco Biagi - Deckard1944 : RT @Mysterytrains: 21 anni fa, ammazzato per strada come un cane. Un uomo per bene, si chiamava Marco Biagi - Civetta46262114 : RT @Mysterytrains: 21 anni fa, ammazzato per strada come un cane. Un uomo per bene, si chiamava Marco Biagi -