Marchisio: «Inzaghi guardi Dumfries e Darmian, non il fallo di mano!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Marchisio parla della differenza d’approccio alla gara fra Inter e Juventus e, poi, dice la sua sul presunto fallo di mano sul gol bianconero. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, opinionista di “La Domenica Sportiva”, che ha un consiglio per Inzaghi. CONSIGLIO – Claudio Marchisio elogia l’approccio alla gara della Juventus e riserva un consiglio a Simone Inzaghi per la sua Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”: «La Juventus ha interpretato meglio la partita e nelle ripartenze è stata maggiormente pericolosa. Massimiliano Allegri si è concentrato sul campo e, sul campo, ha 56 punti. Gli va riconosciuto che, nonostante le tante difficoltà, riesce a stare lì. Quello dell’Inter è stato un possesso palla sterile e lento. Fra le linee è mancato molto ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)parla della differenza d’approccio alla gara fra Inter e Juventus e, poi, dice la sua sul presuntodi mano sul gol bianconero. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, opinionista di “La Domenica Sportiva”, che ha un consiglio per. CONSIGLIO – Claudioelogia l’approccio alla gara della Juventus e riserva un consiglio a Simoneper la sua Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”: «La Juventus ha interpretato meglio la partita e nelle ripartenze è stata maggiormente pericolosa. Massimiliano Allegri si è concentrato sul campo e, sul campo, ha 56 punti. Gli va riconosciuto che, nonostante le tante difficoltà, riesce a stare lì. Quello dell’Inter è stato un possesso palla sterile e lento. Fra le linee è mancato molto ...

