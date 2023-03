Marchegiani: «Milan? Leao non mi convince da seconda punta» (Di lunedì 20 marzo 2023) Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato dell’ultimo match perso del Milan contro l’Udinese nel campionato di Serie A Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato a Sky Sport dell’ultimo match perso del Milan contro l’Udinese nel campionato di Serie A. PAROLE – «Leao seconda punta? Non sono convinto. E’ molto più a suo agio quando ha il campo davanti. Ha quasi bisogno di ricevere palla e vedere l’avversario in faccia. Contro l’Udinese non ha fatto una bella partita. Ci sono delle difficoltà post mondiale nel Milan. Theo e Leao non in condizione. Ma anche gli avversari affrontano il Milan con meno timore e con viso aperto. Sanno che non riescono ad attaccare con la stessa efficacia dell’anno scorso». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Luca, ex portiere, ha parlato dell’ultimo match perso delcontro l’Udinese nel campionato di Serie A Luca, ex portiere, ha parlato a Sky Sport dell’ultimo match perso delcontro l’Udinese nel campionato di Serie A. PAROLE – «? Non sono convinto. E’ molto più a suo agio quando ha il campo davanti. Ha quasi bisogno di ricevere palla e vedere l’avversario in faccia. Contro l’Udinese non ha fatto una bella partita. Ci sono delle difficoltà post mondiale nel. Theo enon in condizione. Ma anche gli avversari affrontano ilcon meno timore e con viso aperto. Sanno che non riescono ad attaccare con la stessa efficacia dell’anno scorso». L'articolo ...

