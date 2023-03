Manila Nazzaro in lacrime sulla rottura con Lorenzo Amoruso: “Due estranei in casa” (Di lunedì 20 marzo 2023) Stavano per convolare a nozze, poi qualcosa si è rotto: Manila Nazzaro, 45 anni, ex Miss Italia, ha confermato a Verissimo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso: “Probabilmente non ero la donna che lui immaginava di sposare”. La separazione è avvenuta dopo capodanno, nonostante avesse già ricevuto l’anello di fidanzamento dall’ex calciatore: “Sono stati 6 anni importantissimi – ha detto Nazzaro – che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di una famiglia unita. Voglio che i fatti recenti non rovinino i ricordi belli. Dopo mesi di discussioni, anche per motivi futili, mi sono guardata accanto e non c’era più nessuno. Non mi sono trovata più allineata con Lorenzo. Non c’era più una progettualità ad unirci, dalla semplice passeggiata fino al grande progetto delle nozze. ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Stavano per convolare a nozze, poi qualcosa si è rotto:, 45 anni, ex Miss Italia, ha confermato a Verissimo la fine della sua relazione con: “Probabilmente non ero la donna che lui immaginava di sposare”. La separazione è avvenuta dopo capodanno, nonostante avesse già ricevuto l’anello di fidanzamento dall’ex calciatore: “Sono stati 6 anni importantissimi – ha detto– che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di una famiglia unita. Voglio che i fatti recenti non rovinino i ricordi belli. Dopo mesi di discussioni, anche per motivi futili, mi sono guardata accanto e non c’era più nessuno. Non mi sono trovata più allineata con. Non c’era più una progettualità ad unirci, dalla semplice passeggiata fino al grande progetto delle nozze. ...

