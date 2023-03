Mangiare pasta rende felici: lo dice la scienza e il nutrizionista (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo abbiamo sempre saputo: Mangiare pasta rende felici, ma ora lo conferma anche la scienza: esiste un vero e proprio meccanismo emozionale e neurofisiologico alla base del benessere psicofisico che si prova mangiando un piatto di pasta. Una vera e propria esplosione di felicità, pari o addirittura superiore all’emozione suscitata dalla nostra canzone preferita o da un gol della propria squadra del cuore, evidenza che per la prima volta è stata indagata e misurata scientificamente. Secondo l’ultima indagine internazionale di Ipsos sul livello di felicità dei cittadini in 30 Paesi del mondo, l’Italia si posiziona a metà della classica, con il 66% dei rispondenti che si dichiara molto o piuttosto felice. Nella Giornata Internazionale della ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo abbiamo sempre saputo:, ma ora lo conferma anche la: esiste un vero e proprio meccanismo emozionale e neurofisiologico alla base del benessere psicofisico che si prova mangiando un piatto di. Una vera e propria esplosione dità, pari o addirittura superiore all’emozione suscitata dalla nostra canzone preferita o da un gol della propria squadra del cuore, evidenza che per la prima volta è stata indagata e misurata scientificamente. Secondo l’ultima indagine internazionale di Ipsos sul livello dità dei cittadini in 30 Paesi del mondo, l’Italia si posiziona a metà della classica, con il 66% dei rispondenti che si dichiara molto o piuttosto felice. Nella Giornata Internazionale della ...

