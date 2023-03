Mangiano una torta all'hashish: dieci persone in ospedale (Di lunedì 20 marzo 2023) dieci persone sono finite all'ospedale di Pinerolo (Torino) nella giornata di domenica 12 marzo, dopo aver mangiato una "cannabis cake", una torta all'hashish, nel corso di una festa a Bricherasio. Nessuna è in condizioni... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 marzo 2023)sono finite all'di Pinerolo (Torino) nella giornata di domenica 12 marzo, dopo aver mangiato una "cannabis cake", unaall', nel corso di una festa a Bricherasio. Nessuna è in condizioni...

