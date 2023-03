Mangiano una torta all’hashish al festino tra amici, 10 finiscono in ospedale. Denunciato il 15enne che l’aveva preparata (Di lunedì 20 marzo 2023) Un ragazzo di 15 anni è stato Denunciato per aver preparato una torta con dell’hashish e averla servita ad alcuni amici durante una festa. Succede a Bricherasio, in provincia di Torino, dove dieci persone si sono sentite male e sono state portate al pronto soccorso di Pinerolo. Attualmente, non si trovano in gravi condizioni e sono state tutte dimesse. Il 15enne, che ha consegnato ai carabinieri 35 grammi di hashish avanzati dalla ricetta, ora è accusato di detenzione ai fini di spaccio. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe insistito perché preparasse da sé una torta in occasione del festino tra amici. Dolce che hanno mangiato tutti, tranne lui e un altro ragazzo. Ma quando i presenti hanno iniziato a stare male, il 15enne ha rivelato ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Un ragazzo di 15 anni è statoper aver preparato unacon dell’hashish e averla servita ad alcunidurante una festa. Succede a Bricherasio, in provincia di Torino, dove dieci persone si sono sentite male e sono state portate al pronto soccorso di Pinerolo. Attualmente, non si trovano in gravi condizioni e sono state tutte dimesse. Il, che ha consegnato ai carabinieri 35 grammi di hashish avanzati dalla ricetta, ora è accusato di detenzione ai fini di spaccio. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe insistito perché preparasse da sé unain occasione deltra. Dolce che hanno mangiato tutti, tranne lui e un altro ragazzo. Ma quando i presenti hanno iniziato a stare male, ilha rivelato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Mangiano una torta all'hashish: dieci persone in ospedale. È successo a Bricherasio (Torino). Per un giovane chef è… - incognitofculon : @Nirvanist4 Easy diventa un tema dove il tema è una qualsiasi cultura di cui appropriarsi dove mangiano seduti per terra voilà - infoitinterno : Mangiano una torta all'hashish: dieci persone in ospedale - pesterdm : @0zen_ E invece i panda lo fanno!! Mangiano eucalipto, e fanno la cacca profumata, peccato che si stanno estinguend… - vitube8991 : @La_manina__ Disperazione??? Bisognerebbe usare meglio le parole. Disperazione è per le famiglie che non arrivano a… -